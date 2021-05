Napoli-Udinese, i precedenti: dieci anni fa l’ultimo trionfo

Questa sera alle 20.45 presso lo stadio "Maradona" di Napoli si giocherà Napoli-Udinese, gara valida per la giornata numero trentasei del campionato di serie A

Questa sera alle 20.45 presso lo stadio "Maradona" di Napoli si giocherà Napoli-Udinese, gara valida per la giornata numero trentasei del campionato di serie A. A caccia della Champions i padroni di casa, senza più nulla da chiedere al campionato i friulani che però strizzano l'occhio al decimo posto. Quali sono i precedenti tra azzurri e bianconeri in terra campana? 23 le vittorie dei campani, 11 pareggi e solo 4 blitz ospiti in serie A. Il Napoli è reduce da sette affermazioni di fila, tra cui due 4-2 e il successo dello scorso luglio nella coda di stagione post-lockdown, gara terminata 2-1 in rimonta dopo l'iniziale vantaggio di De Paul. L'ultima volta a punti nell'impianto partenopeo risale al dicembre 2013, un incredibile 3-3 con la doppia rimonta nel finale per i friulani. La gioia più recente, invece, è vecchia dieci anni esatti, nell'aprile 2011: 1-2 con Inler (che da lì a poco sarebbe passato in azzurro) e Denis (già un ex). Era l'Udinese di Guidolin che avrebbe tagliato il traguardo del preliminare Champions.