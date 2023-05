Udinese-Napoli / Ufficiale l’orario del match: ecco quando si gioca

L'Udinese è finalmente pronta per affrontare gli avversari partenopei. Ecco tutte le ultime sull'incontro che consegnerà lo scudetto al Napoli

Adesso è ufficiale e non ci saranno dei cambiamenti. L'Udinese giocherà contro il Napoli il match scudetto questo giovedì alle ore 20 e 45. Sarà proprio la partita che chiuderà la giornata di campionato e soprattutto una delle più seguite visto che i partenopei cercheranno in tutti i modi di riportare il tricolore nella città. Questo è sicuramente un evento unico visto che si tratta del terzo titolo nella storia della società partenopea. Dopo questo preambolo, non possiamo fare altro che passare alle ultime notizie che arrivano da parte delle prefetture su questa partita che si preannuncia fondamentale.

L'Udinese non ci sta ad essere la vittima sacrificale degli azzurri, di conseguenza ci si aspetta una partita ad alta intensità dal primo all'ultimo minuto. Inoltre anche la tifoseria organizzata ci ha tenuto a specificare che non saranno ammesse esultanze nella città, visto che a detta loro: "Udine è bianconera e non deve tingersi di nessun altro colore". Dopo queste dichiarazioni tutte le forze dell'ordine sanno che si dovranno aspettare una serata molto lunga. Sicuramente dall'altra parte del campo ci saranno i partenopei vogliosi di festeggiare e di conseguenza trovare un buon compromesso non sarà assolutamente facile. Come sempre in queste situazioni, però, il campo può ribaltare tutto quello che ci si aspetta. Se l'Udinese dovesse vincere e i biancocelesti di Maurizio Sarri contro il Sassuolo conquistano i tre punti, la festa verrebbe rinviata di un'altra settimana.

In campo così — Sfortunatamente per l'Udinese anche il campo non sorride. Contro il Napoli non ci saranno la maggior parte delle pedine fondamentali dell'attacco. Hanno già alzato bandiera bianca sia il nigeriano Isaac Success che lo spagnolo Gerard Deulofeu. Probabile che nelle prossime ore anche il portoghese Beto rinunci a questa trasferta. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato. In arrivo un nuovo estremo difensore <<<