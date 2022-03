Udinese – Il neo arrivato è pronto: “Non vedo l’ora di…”

Il talento bianconero non vede l'ora di esordire in maglia bianconera e si prepara in vista dei prossimi incontri. Spazio anche per lui

Il team bianconero si avvicina al prossimo impegno di campionato. Stiamo parlando di un match difficile e che sicuramente non va sottovalutato. La società sta giocando un calcio molto interessante e i tre punti potrebbero valere la salvezza. Mentre ci si avvicina al prossimo incontro, anche la squadra avversaria capisce che la partita si può definire fondamentale. Una vittoria sia da una parte che dall'altra potrebbe fare la differenza e le due squadre sono pronte per dare tutto pur di portare a casa i tre punti. Nel frattempo, proprio poco dopo il test contro la squadra primavera ha detto la sua uno dei nuovi arrivati del mercato di gennaio. Si parla di un giocatore in rampa di lancio. Ecco le sue dichiarazioni.

L'esordio

Il giocatore al centro dell'articolo è Filip Benkovic, arrivato dal Leicester ed ora cercherà in tutti i modi di rilanciare la propria carriera.

"Sono felice, sono tornato in forma e spero di poter dare una mano alla squadra. In questo ultimo periodo mi sono allenato molto e secondo me ho giocato un'ottima partita. Nel secondo tempo della partita mi sono sentito molto bene, sono felice di aver dato una mano alla squadra e spero di crescere ancora.Il mio obiettivo è quello di continuare ad allenarmi al meglio. L’allenamento è molto importante perché solo così si gioca bene. Voglio continuare a crescere e mi sento pronto per dare una mano alla squadra e poter finalmente esordire in campionato".

Si prepara

Il talento ha confermato che manca poco al raggiungimento della condizione fisica ottimale e la squadra non vede l'ora di poterlo avere a disposizione, dato che un talento di questo tipo potrebbe fare la differenza senza grossi problemi. Intanto si avvicina l'inizio del mercato e più di qualche giocatore rischia di andare in scadenza. Quello che bisogna sapere <<<