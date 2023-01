News Udinese – Nessuna sosta: ecco il programma della settimana

Il team bianconero ricomincerà a lavorare il prima possibile. Bisogna tornare a vincere e Sottil non vede l'ora di guidare questa squadra

La squadra bianconera non vede l'ora di tornare sui campi da gioco per poter cancellare questo avvio di campionato tutt'altro che positivo. L'Udinese può vantarsi di aver giocato due partite di primissimo livello, ma allo stesso tempo non riesce a fare altro che doversi accontentare di un punto nel corso dei due scontri. Le medie sono bassissime e tutt'altro che positive, motivo per cui bisogna mettersi a lavoro e cercare sin da subito di limare tutti i difetti per poter trovare la strada giusta che possa portare al successo. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere sin da subito il calendario degli impegni della squadra del Friuli Venezia Giulia.

Già da ieri si ha la data della ripresa degli allenamenti. Il tecnico Andrea Sottilha confermato che i giocatori e tutto il gruppo squadra si troverà sul campo questo pomeriggio. Saranno cinque giorni di lavoro molto intensi visto che porteranno ad un match di livello tra le mura amiche contro una squadra che sa fare male come il Bologna. Non bisogna sicuramente abbassare la guardia, anche perché se è vero che le prestazioni ci sono, non possiamo dire lo stesso per i risultati. Di conseguenza ecco il calendario che porterà alla partita delle 15 che si giocherà alla Dacia Arena.

Il programma della settimana — Il tecnico ha le idee chiare ed è quasi impossibile che ci possano essere dei giorni di riposo nel corso di questa settimana. Da Lunedì a Venerdì allenamenti normali con focus sui punti di forza e di debolezza sia del team di casa che degli avversari, poi il sabato sarà il turno della rifinitura in cui si scioglieranno gli ultimi dubbi di formazione. La settimana si conclude proprio con il MatchDay, fischio d'inizio fissato per le ore 15.