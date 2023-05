News Udinese – Parla il patron Pozzo: “Il sogno? Voglio tornare in Europa”

"Quella di quest'anno è stata una stagione molto strana. Sono stati davvero tanti gli infortuni che ci hanno condizionato e di conseguenza modificato tutte le nostre ambizioni". Pozzo ha poi continuato: "Va sempre considerato che siamo nella massima serie del calcio italiano da oramai ventinove anni. Noi da provinciale dovremmo essere contenti per questi risultati". L'intervista non si è conclusa qua, visto che il presidente ha detto a tutti qual è il suo sogno in vista della prossima stagione. "Vorrei tornare in Europa. Sono contento di quanto fatto dai ragazzi e dallo staff, ma ho qualche rammarico". Il patron come sempre non si impone dei limiti e vuole continuare a far sognare tutti i fans bianconeri. Dopo aver parlato anche di competizioni intercontinentali, non è mancato il parere sul rinnovo del tecnico.