Nestorovksi: “Felice di aver fatto un gol determinante, siamo a 12 punti dall’obiettivo”

UDINE - Vittoria a dir poco fondamentale per l'Udinese, che nel ventiquattresimo turno di Serie A si impone di misura contro la Fiorentina, in uno scontro diretto in ottica salvezza. Decisiva la rete, a quattro minuti dal novantesimo, segnata da Ilija Nestorovski, servito alla perfezione da Rodrigo De Paul. L'attaccante macedone ne ha parlato in un'intervista ai microfoni di Udinese TV: "Abbiamo conquistato tre punti davvero molto importanti. Sapevamo che si trattava di una partita pesante per la classifica. Con questa vittoria ci proiettiamo in avanti, allontanandoci notevolmente dalla zona più pericolosa della classifica. Adesso ci mancano dodici punti per raggiungere il nostro obiettivo e daremo tutto per arrivarci il prima possibile".

SULLE TANTE ASSENZE - "Quando ci troviamo in situazioni così complicate dobbiamo trovare qualcosa in più dentro di noi, oggi ci siamo riusciti. Abbiamo vinto e sono contento anche per tutti quelli che come me hanno giocato oggi ma hanno avuto meno spazio durante il resto del campionato. Per me i gol sono importantissimi, sono un attaccante ed è chiaro che segnare è la cosa principale. Finalmente ho trovato la via del gol e sono ancor più contento perché è stato determinante, portando tre punti alla mia squadra. Sono felice di aver potuto contribuire con una rete dopo tanto tempo".

Ai microfoni di Sky Sport è arrivato anche il commento di Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina: "E' stata una sfida molto equilibrata, tra due squadre che hanno concesso poche occasioni da gol. Purtroppo però non siamo stati attenti a quattro minuti dalla fine e abbiamo pagato a caro prezzo il nostro errore. Nelle ultime tre trasferte abbiamo raccolto poco, ma le prestazioni penso siano state comunque buone. C'è tanto rammarico per questa sconfitta. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita, senza perdere fiducia. Fra tre giorni si tornerà in campo e avremo l'occasione di rifarci".