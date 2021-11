Notizie Udinese – Nestorovski: ”Amichevole? No, per me come una finale”

L'attaccante dell'Udinese è intervenuto al canale ufficiale del club al termine dell'amichevole contro il Koper

Con il campionato fermo a causa della sosta nazionali, la società bianconera ha deciso di organizzare un'amichevole per non far perdere il ritmo partita alla squadra. Oggi pomeriggio, l'Udinese ha ospitato alla Dacia Arena, gli sloveni del Koper. E’ stato un match, aperto, divertente ed equilibrato, terminato 2-2. Per i padroni di casa sono andati a segna Success e De Maio. Tuttavia, i friulani dovevano e potevano fare di più. Al termine della partita, Ilija Nestorovski ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club. Ecco le sue parole.

Nestorovski è finalmente tornato. ''Scendere in campo dal primo minuto è stato bellissimo. Sono stati sette mesi duri, ma finalmente sono ritornato in campo. Sono veramente contento. Hanno tutti preparato la partita come un'amichevole però nella mia testa era una finale di Champions. Dopo sette mesi e mezzo di stop scendere di nuovo in campo è stato incredibile. Sono contento perché è andata bene e fortunatamente il ginocchio non ha fatto scherzi. Ora devo continuare ad allenarmi. Nuovo modulo? Ho già giocato con il 4-2-3-1 in altre squadre prima dell’Udinese. Anche con la Macedonia ultimamente giochiamo con questo modulo. Io personalmente mi trovo bene e ho notato che giorno dopo giorno stiamo migliorando. Ultimamente lavoriamo tanto su questo modulo e con il passare del tempo si vede che stiamo crescendo''.

Il macedone ha parlato anche del match di lunedì prossimo. ''Al rientro dalla sosta ci aspetta una partita difficile contro il Torino. La vittoria contro il Sassuolo è stata fondamentale ed ora con i granata vogliamo fare una bella prestazione. Spero di trovare un po' di spazio e magari di risolvere la gara come l'ultima volta''.