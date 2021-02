News Udinese – Alla scoperta di Jayden Braaf, nuovo acquisto bianconero

Si è presentato Jayden Braaf, nuovo acquisto dell'Udinese, arrivato nella sessione di mercato invernale. Di lui ha parlato anche il padre

News Udinese - Udinese Calcio comunica l'acquisizione, con la formula del prestito con diritto di riscatto, di Jayden Braaf dal Manchester City Fc. L'attaccante olandese, classe 2002, è uno dei migliori giovani talenti, non solo della prestigiosa Academy del club inglese, ma del panorama europeo in generale. Braaf nasce il 31 agosto 2002 ad Amsterdam.

Di lui però ha parlato il padre a telefriuli: "La trattativa è stata portata avanti dal suo agente e l'Udinese. Prestito secco per sei mesi, ma non chiedetemi altro sul contratto, perché non posso parlarne. Posso invece parlare di lui, E' quel tipo di giocatore molto tecnico e rapido. Bravo nell'uno contro uno, ha già messo in mostra il suo talento al Manchester City. Non so il motivo della sua scelta sull'Udinese, va molto a sensazione. Chi decide? Lui. Io posso dare consigli, ma l'ultima parola è la sua".