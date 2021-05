News Udinese – Tre bianconeri convocati dall’Argentina

Tutte le news riguardanti l'Udinese. Il CT dell'Argentina Scaloni ha convocato tre bianconeri per le gare di qualificazione al Mondiale 2022

Importanti novità arrivano dalla lista dei convocati diramata dal CT Lionel Scaloni per i prossimi impegni dell' Argentina, che affronterà Cile e Colombia in due gare valide per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Tra i 30 giocatori chiamati dall'ex difensore della Lazio, figurano 3 calciatori dell'Udinese: Rodrigo De Paul, Juan Mussoe, per la prima volta, Nahuel Molina. Un giusto premio dopo la positiva stagione appena conclusa. Loro tre saranno anche protagonisti di questa sessione di mercato. Non c'è Roberto Pereyra, presente invece nell'elenco dei preconvocati.