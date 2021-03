News Udinese – Bonifazi: “Vogliamo arrivare più in alto possibile”. Larsen: “Testa alla Lazio”

Tempo di interviste negli ultimi giorni in casa Udinese, con Kevin Bonifazi e Stryger Larsen che hanno rilasciato alcune dichiarazioni a Udinese TV

"Sono molto contento della stagione che stiamo facendo. Sono rimasto fermo per un colpo al ginocchio che ho ricevuto. Posso giocare sia al centro che a destra, meglio mantenere questa duttilità per essere arruolabile in qualsiasi zona del campo. Spero che il mister continui a darmi fiducia. Questo mi consente di giocare più partite possibili. Ciò è frutto anche delle nostre qualità individuali. Quando chiamato in causa voglio sempre dare il massimo e rispondo presente. Domenica affronteremo la Lazio: è vero che non stanno attraversando il loro momento migliore ma resta una grandissima squadra. Cercheremo di mettere in campo quello che stiamo facendo, col rispetto dell'avversario ma la consapevolezza di essere anche noi forti e di avere delle qualità. Obiettivi? Quello di migliorare sempre, prima di tutto arriviamo a 40 punti. Poi vedremo dove potremo arrivare".

Queste, invece, le parole dell'esterno, sempre alla stessa emittente. "Non so cos'è cambiato nella nostra testa, ma dopo la sconfitta con la Sampdoria abbiamo fatto una riunione in cui qualcosa è cambiato. Sono arrivati i punteggi favorevoli con Atalanta e Inter e poi una serie di vittorie. Questa è l'Udinese più forte in cui abbia mai giocato. Stiamo bene, il fatto di essere al secondo anno con il mister ci aiuta tanto. Personalmente sono cresciuto tanto, è il mio quarto anno in Italia. Fallo di mano con il Milan? Ero convinto fosse fallo, perché sono stato toccato sulla schiena. Ho commesso un'ingenuità e mi sono dispiaciuto per questo. Mi è piaciuto molto il gesto dei tifosi che hanno scritto uno striscione per me. Mi sono riscattato contro il Sassuolo. Il nostro obiettivo è guardare le squadre davanti a noi in classifica per arrivare più in alto possibile, a partire dal match di domenica contro la Lazio che è una grande squadra".