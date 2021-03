Verso Udinese-Lazio, il report dell’allenamento odierno dei friulani

Domenica l'Udinese ospiterà alla "Dacia Arena" la Lazio di Simone Inzaghi, per proseguire il trend positivo che vede i friulani attualmente al decimo posto

Domenica l' Udinese ospiterà alla "Dacia Arena" la Lazio di Simone Inzaghi , per proseguire il trend positivo che vede i friulani attualmente al decimo posto. Affronteranno i capitolini che questa sera saranno in campo contro il Bayern Monaco in Champions League. Gli uomini di Gotti possono approfittare di un avversario stanco, come già capitato nella gara d'andata all'Olimpico, dove arrivò una delle uscite stagionali migliori dei friulani (vittoria 1-3 ). Intanto quest'oggi sono proseguiti gli allenamenti mattutini in quel di Bruseschi, con i bianconeri che hanno messo nel mirino la sfida. Ecco il report apparso sul sito ufficiale dell'Udinese pochi minuti fa.

"Non so cos'è cambiato nella nostra testa, ma dopo la sconfitta con la Sampdoria abbiamo fatto una riunione in cui qualcosa è cambiato. Sono arrivati i punteggi favorevoli con Atalanta e Inter e poi una serie di vittorie. Questa è l'Udinese più forte in cui abbia mai giocato. Stiamo bene, il fatto di essere al secondo anno con il mister ci aiuta tanto. Personalmente sono cresciuto tanto, è il mio quarto anno in Italia. Fallo di mano con il Milan? Ero convinto fosse fallo, perché sono stato toccato sulla schiena. Ho commesso un'ingenuità e mi sono dispiaciuto per questo. Mi è piaciuto molto il gesto dei tifosi che hanno scritto uno striscione per me. Mi sono riscattato contro il Sassuolo. Il nostro obiettivo è guardare le squadre davanti a noi in classifica per arrivare più in alto possibile, a partire dal match di domenica contro la Lazio che è una grande squadra".