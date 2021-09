News Udinese – Criscitiello: “Ecco il voto del mercato bianconero…”

Il giornalista Michele Criscitiello, ha fatto il punto della situazione sulla rosa bianconera. Andiamo a leggere le sue idee e il suo giudizio

Dopo l'inizio spumeggiante di stagione, si è presentato ai microfoni di Udinese Tonight, il giornalista Michele Criscitiello. Ha fatto il punto della situazione sulla rosa bianconera . Non sono mancati i complimenti e le sue riflessioni, andiamo a leggere le sue idee e il suo giudizio .

Non finisce qua, perché per una punta che arriva c'è una che parte. Scopri assieme a noi di chi stiamo parlando e i dettagli dell'affare. Destinazione esotica per lui <<<