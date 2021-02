Giudice Sportivo: una giornata di squalifica a Rodrigo De Paul

Il centrocampista argentino dell'Udinese salterà la prossima partita in casa alla Dacia Arena contro il Verona

UDINE - L' Udinese finalmente torna alla vittoria dopo più di un mese. L'ultima volta che i friulani erano riusciti a conquistare i tre punti era stato nella gara dello Stadio Olimpico "Grande Torino" contro i granata. In quell'occasione, la squadra di Luca Gotti si era imposta sugli avversari per 3-2 , grazie alle reti di Ignacio Pussetto , Rodrigo De Paul e Ilija Nestorovski . Da quella partita, poi, sono arrivati solo 5 pareggi e 4 sconfitte , che hanno complicato la classifica dei bianconeri. In occasione del lunch match di domenica scorsa contro lo Spezia , però, è tornata finalmente la vittoria per gli uomini di Gotti. La sfida si è conclusa 1-0 , grazie al gol di Rodrigo De Paul .

Tuttavia, al 75' della gara dell'Alberto Picco, il centrocampista argentino ha ricevuto dall'arbitro il secondo giallo per una presunta trattenuta su un giocatore avversario ed è stato espulso. Una scelta molto discutibile da parte del direttore di gara, ma che in ogni modo influenzerà il prossimo impegno dell'Udinese. Infatti, questa mattina sono state diramate le decisione del giudice sportivo e a Rodrigo De Paul è stata assegnata una giornata di squalifica. Salterà la sfida contro l'Hellas Verona, che andrà in scena domenica 7 febbraio alle 15:00, alla Dacia Arena di Udine. La gara sarà valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Sarà una partita fondamentale per la squadra, che cercherà di conquistare altri punti importanti per allontanarsi ulteriormente dalla zona pericolosa della classifica. Tuttavia, sarà costretta a farlo senza il suo capitano, che è anche il miglior giocatore del club.