Mercato Udinese – De Paul va via? Marino: “Ecco perché non è stato ceduto”

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese, Pierpaolo Marino, ha commentato il possibile trasferimento di Rodrigo De Paul

UDINE - Le ultime ore sono stati importanti per l'Udinese che, dopo aver ceduto all'Hellas Verona il suo centravanti e capitano Kevin Lasagna, ha deciso di puntare sull'esperto Fernando Llorente. Lo spagnolo, dopo essere finito ai margini del Napoli, ha deciso di accettare l'offerta dei friulani. L'obiettivo in campionato per la compagine allenata da Luca Gotti è la salvezza. Per ottenere successo in tal senso sarà fondamentale tornare a fare bene già da domenica prossima. Data nella quale si giocherà la prima sfida valida per il girone di ritorno. L'avversaria dell'incontro sarà lo Spezia. I calciatori di Vincenzo Italiano sono scesi in campo ieri per la partita di Coppa Italia persa contro i partenopei. Gli azzurri hanno praticamente chiuso l'incontro nel primo tempo. Il parziale del 45° recitava Napoli-Spezia 4-0. Tuttavia allo scadere del match, i bianconeri liguri erano quasi riusciti a riapre la sfida. Ma alla fine nulla è riuscito ad evitare l'eliminazione. 4-2 è stato il risultato definitivo.