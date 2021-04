News Udinese – Ecco cosa sta succedendo in casa bianconera: il punto!

Ecco le ultime news in casa Udinese. Dal mercato alla classifica. Facciamo il punto della situazione. Gotti non può ritenersi soddisfatto

NEWS UDINESE - Così non va. Bisogna cambiare marcia. La situazione non è delle peggiori. La classifica parla chiaro. La prossima partita (in casa contro il Torino) potrebbe ancora una volta permettere ai friulani di raggiungere la decima posizione. I sogni dell'Udinese di concludere la stagione nella colonna di sinistra non sono ancora infranti ma si deve cambiare atteggiamento. Anche in questo caso, i ragazzi di Gotti hanno dimostrato grinta e carattere. Siglare due gol alla Dea, nel suo stadio, non è mai semplice. È un peccato che i bianconeri si siano fatti scivolare dalle mani una situazione così fattibile. I presupposti per potersela giocare ad armi pari c'erano tutti. Bastava semplicemente un pò più di concentrazione. Ma attenzione perché non finisce qui.