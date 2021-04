Mercato Udinese – Alla lista dei desideri bisogna aggiungere una new entry

Ecco le ultime news di mercato in casa Udinese. Non si parla di De Paul, Musso o Gotti. Dalla penisola iberica cercano un altro giocatore

MERCATO UDINESE - Luca Gotti non vede l'ora di scendere in campo con i suoi ragazzi. Domani alle ore 15:00 i bianconeri affronteranno la Dea di Gasperini. Tanti, troppi i Nazionali della squadra bergamasca. L'allenatore friulana si sfrega le mani. È il momento giusto per approfittarne. L'Udinese è tornata momentaneamente nella colonna di destra ma potrebbe essere soltanto una situazione temporanea. Il prossimo match non sarà decisivo ma sicuramente regalerà molte risposte a Gotti. La testa, la concentrazione e il cuore sono già a Bergamo. È troppo presto per cominciare a parlare di mercato. Alcune indiscrezioni però non si possono evitare. O almeno sono veramente difficili da trascurare.

Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, il Villareal avrebbe messo gli occhi su uno dei gioielli della squadra friulana. Non stiamo parlando né di De Paul né tanto meno del portiere argentino. Questa volta ad essere finito sotto i riflettori ci ha pensato Deulofeu. L'attaccante spagnolo si è messo in mostra nell'ultimo periodo attirando l'attenzione non solo di altre squadre italiane ma, evidentemente, anche spagnole. Dopo il brutto e fastidioso infortunio ricavato in Inghilterra, il numero 9 aveva ricominciato a calpestare il manto erboso facendo brillare anche gli occhi del suo allenatore che lo stava aspettando con ansia. Adesso, Deulofeu non scende in campo dal 14 febbraio ma continua ad allenarsi a parte per un fastidio al ginocchio. Ma parliamo di numeri.

La base d'asta per potersi aggiudicare le prestazioni del calciatore parte da circa 10 milioni di euro. Nel corso della sua carriera Deulofeu ha già giocato nella penisola iberica. Ha vestito le maglie del Barcellona e del Siviglia e l'amore per il suo Paese non è mai sfumato. Insomma, adesso nella lunga lista degli intrighi di palazzo è finito anche il suo nome. Ai nomi di Gotti, Pereyra, De Paul e Musso va aggiunto anche quello dello spagnolo. Vedremo che succederà.