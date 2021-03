News Udinese – Ecco le probabili formazioni di Udinese-Sassuolo!

Le ultime news in casa Udinese sono promettenti. Gotti ha le idee chiare. Ecco come scenderanno in campo, molto probabilmente, le due squadre

NEWS UDINESE - È tutto pronto. Il match sarà trasmesso su SKY. Adesso manca solo il fischio d'inizio. . Entrambi gli allenatori hanno delle difficoltà, sia da una parte che dall'altra. Gotti, però, è certo. La sua Udinese ha sviluppato una mentalità vincente. È vero, quello che è successo a Milano non si può cambiare. Bisogna però prendere atto dell'accaduto, rimboccarsi le maniche e continuare per questa strada. I friulani vogliono riprendersi ciò che gli spetta. La strada, prima della fine del campionato, è ancora lunga ma se il percorso continua in questo modo i bianconeri potranno togliersi diverse soddisfazioni. Nel frattempo, le due società hanno divulgato le liste dei convocati. Ecco come, molto probabilmente, scenderanno in campo le due squadre.

UDINESE

orta ci penseranno Becao, Bonifazi e Nuytinck. Samir è disponibile ma l'allenatore friulano preferisce tenerselo come jolly. I cinque di centrocampo, molto probabilmente, saranno Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Stryger Larsen.Non importa ciò che è successo contro i rossoneri. Tutta la squadra lo ha già perdonato. Pereyra cambia ruolo. Gotti non vuole privarsi di Nestorovski. Llorente tornerà in campo dal primo minuto. Alle sue spalle agirà il macedone.

Llorente, lo spagnolo vuole prendersi l'Udinese

SASSUOLO

Per quanto riguarda i ragazzi di De Zerbi, invece, ci sono delle novità. L'allenatore della squadra emiliana opterà per il 4-2-3-1. Tra i pali Consigli. A comporre la difesa a quattro ci saranno: Toljan, Ayhan, Ferrari e Kyriakopoulos. Locatelli e Obiang scenderanno in campo a scudo davanti al pacchetto difensivo. Berardi, Djuricic e Traore agiranno alle spalle dell'unica punta di ruolo Cicco Caputo. Il centravanti del Sassuolo è più carico che mai. Dopo il gol segnato allo scoccare dell'ultimo secondo, che ha permesso agli emiliani di pareggiare i conti contro il Napoli, è pronto a ripetersi.

L'arbitro del match sarà Maggioni di Lecco. Al VAR Manganiello. AVAR Galetto.