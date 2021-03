Udinese-Sassuolo, De Zerbi: “Sciupare meno dell’andata per vincere”

L'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, è intervenuto in conferenza stampa: domani i suoi giocheranno contro l'Udinese

Redazione

UDINE - Domani l'Udinese tornerà a giocare in Serie A e lo farà contro il Sassuolo. Alla vigilia della sfida numero 26 in campionato, il primo dei due tecnici che ha partecipato alla conferenza è stata Roberto De Zerbi. In attesa si scoprire il pensiero di Luca Gotti, allenatore dei friulani, queste sono le parole che l'allenatore neroverde ha rilasciato ai microfoni ufficiali del proprio club:

Il rammarico delle ultime sfide

"Se guardiamo il pari, arrivato al 95' grazie ad un rigore, diciamo e pensiamo che ci è andata bene. Ma se guardiamo la partita nella sua completezza, un pizzico di rammarico c'è. Avremmo dovuto, voluto e potuto vincere. Abbiamo pagato caro alcuni errori. Non siamo nemmeno stati tanto fortunati. Se fossimo riusciti ad andare sul 3-1, probabilmente avremmo vinto. Spesso quando abbiamo pareggiato, all'interno della partita, abbiamo avuto molte più chance di vincere che di perdere. Probabilmente questo significa che i nostri giocatori migliori non stanno attraversando un bel periodo. Adesso siamo tornati a stare bene. Ciò lo dimostra la maggiore facilità con la quale andiamo in goal".

I friulani

"L'Udinese è una squadra fisica che può metterci in difficoltà. Tuttavia, noi abbiamo delle qualità tecniche che possono mettere in difficoltà loro. Nella nostra rosa ci sono giocatori leggeri che sanno giocare a calcio. Entrambe le compagini hanno una chiara identità di gioco. All'andata non abbiamo concesso alcun contropiede. Ciononostante, non siamo nemmeno riusciti a tirare in porta con la stessa frequenza che avremmo voluto. Non siamo mai stati veramente pericolosi. Sono tanti i motivi per cui siamo andati in difficoltà. Domani proveremo ad arrivare dove non siamo riusciti ad arrivare all'andata".

Ampio Turnover

"Domani saranno fermi Bourabia, Boga e Chiriches. Nelle prime ore della mattina valuteremo anche le condizioni di chi mercoledì è uscito malconcio. Se sarà rischioso agirò con cautela. Almeno per quanto riguarda Berardi, dato che sta tornando da un infortunio abbastanza lungo. Discorso valido anche per Caputo e Defrel. Rogerio invece ha preso un botta. Muldur ha accusato un po' di stanchezza nell'ultimo turno. Chi non ha giocato contro il Napoli potrà fare bene domani".