News Udinese – Friulani verso il finale di stagione: obiettivo salvezza e poi…

L'Udinese è uscita con le ossa rotte (ma non poi tanto) dal confronto con l'Atalanta al "Gewiss Stadium" di Bergamo di sabato scorso. Se l'obiettivo era quello di fare punti, infatti, è stato fallito ma se era quello di ben figurare non è andata poi così male. Basti pensare che solo l'anno scorso su quel campo era finita 7-1. Ma con Gotti c'è stata un'inversione di tendenza, già palesata nella gara d'andata, con l'1-1 finale, con i nerazzurri tenuti a freno dalla difesa eretta davanti a Musso. Non è andata così domenica, ma non c'è nemmeno da fasciarsi la testa. In molti hanno perso contro Gasperini quest'anno, e farlo non è una vergogna. I punti in classifica così restano 33, e l'unica pecca se vogliamo è che il decimo posto, quello ambito da molte squadre che stazionano nella parte medio-bassa della graduatoria, è scivolato 3 punti sopra dopo il pari della Sampdoria a Milano. Gli uomini di Gotti restano però in dodicesima posizione, a +11 dalla zona rossa e con una gara in meno da giocare. Insomma, l'obiettivo salvezza è sempre più alla portata.