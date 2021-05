News Udinese – Gotti o Zanetti? La panchina bianconera è ancora in bilico

Nelle prossime ore l'Udinese farà chiarezza circa la guida tecnica. I bianconeri oscillano tra la conferma e la rivoluzione

Dopo sette anni dall'ultima volta, l'Udinese ha finalmente trovato un tecnico con il quale potrebbe stringersi in un rapporto di lavoro duraturo. L'ultimo allenatore che è riuscito a sedersi sulla panchina bianconera per più di una stagione è stato Francesco Guidolin. Dopo di lui ha regnato l'instabilità tra i friulani. Ciononostante, anche la figura di Luca Gotti sembrerebbe fortemente in bilico. Secondo le ultime indiscrezioni, il mister nato ad Adria potrebbe lasciare l'Udinese per una nuova avventura sempre in Serie A. Ad interessarsi fortemente a lui, ci sarebbe la Sampdoria in cima alla lista. Tuttavia, nelle scorse ora nel capoluogo ligure è stato avvistato Walter Mazzarri. L'allenatore di San Vincenzo, in toscana, ha già allenatore i blucerchiati riuscendo a raggiungere risultati di tutto rispetto come la Champions League. Certamente il passaggio dai bianconeri ai doriani non sarebbe il più allettante per la propria carriera, ma molto potrebbe dipendere dalle garanzie sul mercato che le due società sono disposte a dare.