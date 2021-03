News Udinese – Gotti, che disavventura! Partecipa ad un festino privato: multato

Brutta disavventura per il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, questa notte: ha partecipato ad un festino in un appartamento privato

Brutta disavventura per il tecnico dell'Udinese, Luca Gotti, questa notte. Come riportato da "Il Gazzettino" e altri siti sportivi come "SportMediaset", l'allenatore friulano ha partecipato ad un festinoin un appartamento privato. Le persone presenti erano sette, tutte multate dalle forze dell'ordine, chiamate dai vicini per il troppo rumore e schiamazzi nel bel mezzo della notte. La multa ammonta a 400 euro a persona. Naturalmente l'infrazione commessa è l'assembramento in zona arancione e anche per aver infranto il coprifuoco. Una brutta disavventura, una curiosità da gossip rosa. Gotti probabilmente disteso, anche per il giorno libero concesso alla squadra, dopo la vittoria sul Sassuolo voleva passare qualche ora spensierata in attesa dei prossimi impegni. Peccato che la cosa sia terminata con il blitz delle forze dell'ordine.