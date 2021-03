News Udinese – Attenzione al prossimo avversario: due sorprese per Gotti!

Le news in casa Udinese sono all'ordine del giorno. Il tecnico friulano può esultare. Questo è il momento giusto per diventare grandi

Luca Gotti finalmente può esultare. La sua Udinese ha dimostrato di che pasta è fatta. I bianconeri sono scesi in campo contro gli emiliani di De Zerbi con la bava alla bocca. De Paul e compagni si sono ripresi i due punti lasciati a San Siro. Ripensare a quella partita fa ancora girare la testa ma i friulani non hanno abbassato la guardia neanche un istante. Adesso, però, è arrivato il momento della prova del nove. La colonna sinistra della classifica non è più un miraggio. Il prossimo avversario ha bisogno di punti e Gotti non ha intenzione di regalarglieli. Anzi, l'allenatore bianconero è pronto a far tesoro delle difficoltà e delle pesanti assenze del prossimo sfidante. Ecco cosa sta succedendo.