Udinese, De Paul e De Maio commentano la vittoria sul Sassuol

I due calciatori dell'Udinese hanno parlato della nuova vittoria sul Sassuolo per 2-0. Ecco che cosa hanno detto

"Questa è la vera Udinese. Sono contento, anche se siamo stati un po' sfortunati. Abbiamo avuto tanti infortuni, ma la squadra ha sempre risposto bene, il cambio di mentalità c'è stato. Sono contento per il goal del Tucu, se lo merita davvero, Poi se io non segno va bene, finché ci pensano i miei compagni. Pereyra per me è un compagno importante, ed uno dei giocatori più forti che abbiamo. Ai miei compagni io devo sempre cercare di dare l'esempio con i fatti e non con le parole. Loro danno sempre il massimo e poi sono davvero felici anche per Fernando che si è sbloccato finalmente. In Serie A è sempre difficile ribaltare le partite quando si va sotto, quindi per noi i primi minuti della partita sono molto davvero importanti. Quando facciamo goal per primi tutta la squadra prende fiducia e alla fine il più delle volte portiamo a casa il risultato".+