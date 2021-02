News Udinese – Gotti in difficoltà! Due big bianconeri saltano la Fiorentina

L'Udinese va ridisegnata. Gotti deve trovare il giusto modo per sostituirli. Entrambi salteranno il match contro la Fiorentina

NEWS UDINESE -Un pareggio che ha il sapore di una vittoria. Peccato per come sia iniziato il match. Il risultato poteva essere diverso. L'Udinese ha pagato l'atteggiamento con cui è scesa in campo. Il gol subito dopo appena tre minuti ha compromesso l'intera partita. L'intervallo però è stato decisivo. L'allenatore bianconero deve essere stato molto convincente negli spogliatoi. I friulani si sono tirati su le maniche. Hanno rimesso la testa sulle spalle e hanno cominciato a giocare a calcio. Il trequartista argentino, come al solito, si è caricato la squadra sulle spalle. Okaka è tornato al gol e Ouwejan si è rivelato una sorpresa molto interessante. I problemi di Gotti però sono appena iniziati. Due titolari salteranno il prossimo match contro la Fiorentina.

In che modo Gotti ridisegnerà l'11 titolare?Ouwejan si propone per una maglia da titolare. De Paul potrebbe prendere il posto di Pereyra dietro a Llorente oppure mister Gotti potrebbe optare per una seconda opzione. Nestorovski potrebbe scendere in campo dal primo minuto e l'argentino con la numero 10 potrebbe rimanere nella sua zona di competenza. Le soluzioni per il tecnico friulano sono diverse. Zeegelar e Pereyra , però, non sono previsti. La prossima partita contro la Fiorentina non sarà un gioco da ragazzi. Entrambe le squadre hanno 25 punti. Si preannuncia un match interessante.