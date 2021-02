Parma-Udinese, festa per i bianconeri: rammarico per D’Aversa

L'Udinese ha recuperato lo svantaggio contro il Parma riuscendo ad accaparrarsi un punto importante per la classifica

UDINE - Alla fine, all'ora di pranzo, Parma e Udinese si sono divise la posta in palio. La situazione delle due squadre non cambia particolarmente: i ducali restano penultimi in piena zona retrocessione, mentre i friulani si mantengono nella medio bassa classifica. Lo scontro era sicuramente alla portata per la formazione di Luca Gotti, che però è andata sotto due goal. Fortunatamente, grazie alle marcature di Stefano Okaka al 64' e di Bram Nuytinck all'80' i bianconeri sono riusciti a riagguantare il pareggio portando via un punto, tutto sommato, prezioso ai fini degli obiettivi stagionali. L'Udinese è partita con un obiettivo standard e pienamente nella corde: la salvezza. I numeri dicono che il ruolino di marcia è quello buono. Tuttavia, un pizzico di amarezza rimane. La piazza sogna l'accesso in Europa e fa bene.

LE VOCI - Al termine del match, oltre al tecnico bianconero che come consuetudine ha espresso il suo punto di vista ai cronisti che hanno partecipato, anche l'esterno dell'Udinese nato in Olanda, Thomas Ouwejan, ha detto la sua: "Siamo felici di aver conquistato un punto. Era una partita che ha preso una piega difficile, tuttavia nel secondo tempo siamo riusciti a fare meglio. Per cui, ci riteniamo soddisfatti di essere usciti dal campo con un punto. Durante gli allenamenti mi dedico molto ai caldi d'angolo. Per questo mi fa piacere aver fornito un assist al mio compagno di squadra. Spero di poter cominciare a giocare di più. Lavoro sempre per farcela anche se non è mai facile. In Italia ci sono molti giocatori forti, per avere la mia chance dovrà dare il massimo".

IL TECNICO AVVERSARIO - Se in casa Udinese sono felici di quanto fatto, tra i gialloblù c'è del rammarico. In conferenza stampa il tecnico Roberto D'Aversa ha ammesso le colpe della sua squadra che hanno portato sciupare il vantaggio di due goal: "C'era da aspettarsi questa reazione da parte dei bianconeri. Tuttavia, dal nostro canto avremmo dovuto chiudere la partita dato che loro erano in difficoltà. Questo è stato il nostro errore nel primo tempo. Chi è tornato dagli infortuni non è ancora in condizione, per questo la concentrazione è fondamentale. Quello che ho visto in campo ancora non basta. Dovremo tornare a lavorare".