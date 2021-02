News Udinese – Gotti incrocia le dita: c’è qualche speranza di recuperarli

Le news in casa Udinese sono all'ordine del giorno. Gotti incrocia le dita. I prossimi giorni saranno decisivi per capire le loro condizioni

NEWS UDINESE - Luca Gotti non vuole smettere di sperare. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se i due calciatori bianconeri riusciranno ad essere disponibili nel prossimo match contro la Fiorentina. L'Udinese è pronta a scendere in campo. L'infermeria, però, al momento non riesce ancora a dare un verdetto definitivo. Una cosa però è certa: Zeegelaar e Pereyra sicuramente non ci saranno. Entrambi erano diffidati e sono stati ammoniti nell'ultimo match contro il Parma. Adesso, l'allenatore friulano dovrà ridisegnare l'11 titolare. Ma attenzione perché Gotti non è l'unico ad essere in difficoltà. Ecco cosa sta succedendo in questi giorni sia da una parte che dall'altra.