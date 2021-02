Notizie Udinese – Ribery, Bonaventura e Castrovilli: gli ultimi aggiornamenti

Ribery, Castrovilli e Bonaventura. Prandelli non sorride. Dall'altra parte anche l'Udinese si lecca le ferite. Ecco il punto della situazione

NOTIZIE UDINESE - Mancano 5 giorni al prossimo match contro la Fiorentina. Le notizie riguardanti il prossimo match dell'Udinese non tardano ad arrivare. I friulani sono pronti a scendere in campo con la bava alla bocca. Il pareggio ottenuto contro il Parma ha lasciato l'amaro in bocca a Gotti e tifosi. La reazione c'è stata e questo era importante. Peccato non aver portato a casa i tre punti. I bianconeri però hanno dimostrato di avere grinta, tenacia e determinazione. La prossima partita non sarà semplice. La classifica parla chiaro. Al momento i friulani e i toscani hanno collezionato la stessa quantità di punti. 23 punti per entrambe. Un pareggio non serve a nessuno. Nel frattempo, però, Prandelli si trova a fare i conti con l'infermeria. Ecco cosa sta accadendo in casa della Viola.