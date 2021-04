News Udinese – I convocati di Gotti, il probabile 11 e dove vederla!

Ecco le ultime news in casa Udinese. Dove vedere la partita e chi scenderà in campo dal primo minuto. Appuntamento alle ore 15:00

Come al solito Musso scenderà in campo dal primo minuto. Le indiscrezioni di mercato che ruotano attorno al portiere argentino non trovano pace ma il numero 1 bianconero è concentrato solo sulla prossima partita. A difendere i pali ci penseranno Becao, Bonifazi e Nuytinck. Samir è tornato ad allenarsi con la squadra ed è a disposizione del mister e dei compagni. Molina, De Paul, Walace, Arslan e Zeegelaar molto probabilmente scenderanno in campo dal primo minuto. Deulefu non ce la fa. Torna a disposizione anche Okaka. Pereyra verrà schierato dietro all'unica punta di ruolo: Fernando Llorente . Nestorovski freme e scalpita. Ecco dove sarà possibile vedere il big match.

La partita verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport. Luca Gotti vuole tornare il prima possibile nella colonna di sinistra. Una vittoria permetterebbe ai friulani di agguantare momentaneamente il decimo posto. La strada è ancora lunga. Mancano ancora diverse partite e quest'anno può davvero succedere di tutto. Dall'altra parte l'Atalanta farà il possibile per rimanere tra le prime quattro. La Dea vuole assicurarsi un posto in Champions League ma la corsa è ancora ampiamente aperta. Una vittoria farebbe molto comodo ad entrambe le parti. Non solo per la posizione in classifica ma soprattutto per il morale.