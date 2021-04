Verso Atalanta-Udinese: le probabili formazioni

Le probabili scelte di Gasperini e Gotti.

UDINE - Il campionato di Serie A scalda i motori e si prepara a ricominciare con il ventinovesimo turno. Il cammino dell' Udinese , dopo la sconfitta rimediata nell'ultima gara con la Lazio, ripartirà sabato pomeriggio, alle ore 15, dal Gewiss Stadium di Bergamo, sul campo dell'Atalanta. La sfida verrà diretta dal signor Gianluca Manganiello, fischietto di Pinerolo, con il quale la compagine friulana ha un bilancio tutt'altro che esaltante. Tre sconfitte, due pareggi e neanche una vittoria in cinque precedenti. L'Atalanta, dal canto suo, ha incrociato quest'arbitro in sette occasioni, totalizzando quattro successi, un pareggio e due sconfitte.

QUI ATALANTA - Nella compagine orobica torna a disposizione dal primo minuto Robin Gosens, assente per infortunio nella scorsa giornata di campionato. E' ancora ai box, invece, Hateboer, il quale verrà rimpiazzato da Maehle. Tra i pali ballottaggio fra Gollini e Sportiello (con il primo in vantaggio), mentre Toloi, Romero e Djimsiti andranno a comporre il pacchetto difensivo. A metà campo De Roon e Freuler; sulla trequarti si contendono una maglia Pessina e Pasalic. Duvan Zapata guiderà l'attacco, supportato da uno fra Josip Ilicic e Luis Muriel.

QUI UDINESE - Mister Luca Gotti, nel suo 3-5-2, potrebbe rilanciare dal primo minuto Zeegelaar sulla corsia mancina, a scapito di Stryger Larsen. Sulla fascia opposta dovrebbe esserci ancora Molina, con capitan De Paul, Walace e Arslan in mezzo al campo. In difesa va verso la conferma il terzetto composto da Rodrigo Becao, Bonifazi e Nuytinck, con Samir in panchina. Nel reparto offensivo Fernando Llorente è favorito su Nestorosvki e Okaka per giocare come centravanti. Pereyra seconda punta. Di seguito, le probabili formazioni.