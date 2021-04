News Udinese – I friulani brindano alla salvezza: ora l’ordine è divertirsi

Con la vittoria di Benevento per 2-4, l'Udinese brinda alla salvezza con qualche giornata d'anticipo, cinque. Manca ancora l'aritmetica

Con la vittoria di Benevento per 2-4, l'Udinese brinda alla salvezza con qualche giornata d'anticipo, cinque. Manca ancora l'aritmetica (d'altronde il Cagliari si è messo a correre da qualche settimana) ma a 39 punti, e con un mucchio di squadre tra sé e il terzultimo posto, sembra inverosimile non dare per salva la squadra di Pozzo. Dunque all'orizzonte un nuovo anno in serie A, il ventisettesimo di fila, un record. Nel nuovo millennio solo cinque squadre sono state sempre presenti in A: Lazio, Roma, Milan, Inter e appunto Udinese. Ora nelle prossime partite l'imperativo, come sottolineato anche da Gottinel post-partita del "Vigorito", sarà quello di divertirsi in primis, con un occhio anche alla classifica. Dove dovrà arrivare l'aritmetica salvezza prima, un insperato decimo posto poi. Traguardo non impossibile, anzi, ad appena due punti di distanza. Ma comunque ambizioso. E anche il nono è ad appena tre punti. Sampdoria e Verona nel mirino dunque, a partire dalla sfida di domenica prossima contro la Juventus alla "Dacia Arena".