News Udinese – I friulani rifiatano: pronto il rush finale con le ultime dieci gare

L'Udinese di Gotti rifiata in questa sosta delle Nazionali, e mette da parte tutte le ultime fatiche delle settimane recenti. Probabilmente si tratta di un toccasana per i friulani, considerati i grandi ritmi con cui hanno giocato da gennaio in poi. Lo stop arriva dopo la sconfitta contro la Lazio, sfortunata e forse immeritata considerando l'andamento della gara. Prima sconfitta e gol subiti in casa da gennaio, la seconda nelle ultime undici partite. Sono numeri da cui ripartire, ovviamente di cui il principale sono i 33 punti conquistati fin qui in campionato. La decima piazza è sfumata dopo le vittorie di Sampdoria e Bologna, che hanno scavalcato De Paul e compagni. L'obiettivo dichiarato anche dal patron Pozzo è quello di stabilizzarsi nella parte sinistra della classifica, su questo c'è ancora da lavorare. Sicuramente c'è differenza tra salvarsi tranquillamente e finire noni-decimi, che arrivare al tredicesimo-quattordicesimo posto. L'obiettivo salvezza è ormai agli sgoccioli, manca la matematica. +11 sulla zona rossa, -7 dalla fatidica quota 40 ma l'impressione è che ne bastino 35-36 per salvarsi. A meno che Cagliari e Torino non inizino a vincerle tutte da qui in avanti.