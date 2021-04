News Udinese – Il successo di Crotone vale la salvezza: caccia al decimo posto

L'Udinese torna finalmente al successo dopo tre sconfitte di fila. Lo fa giocando una discreta gara in casa del Crotone, fanalino di coda

L'Udinese torna finalmente al successo dopo tre sconfitte di fila. Lo fa giocando una discreta gara in casa del Crotone, fanalino di coda. Con la giusta dose di fortuna, vedi il palo nel finale di Simy, ma arrivano i tre punti che scongiurano una crisi e permettono ai friulani di brindare alla salvezza (o poco meno) con sette giornate di anticipo. Sono 36 ora i punti in classifica, a -4 dalla fatidica quota 40, ma soprattutto resta intatto il vantaggio di +11 dal Cagliari terzultimo. Oltre a questo cospicuo vantaggio c'è da considerare che tra sardi e friulani ci sono ben cinque squadre. Insomma, sembra impossibile temere il peggio. Sardi che saranno gli avversari della prossima gara in quel della "Dacia Arena", mercoledì sera nel turno infrasettimanale. Il momento giusto per chiudere del tutto i conti. E soprattutto proiettarsi verso il decimo posto, il vero obiettivo dei bianconeri, come detto più volte da giocatori e società. La Sampdoria, che attualmente occupa la piazza d'onore, è distante solo tre punti. Motivazioni ce ne saranno, dunque, anche a salvezza conquistata.