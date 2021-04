News Udinese – Squadra al lavoro: ha inizio l’operazione anti-Cagliari

Ecco le ultime news in casa dell'Udinese. Sono terminati i festeggiamenti. Serviva una vittoria ed è arrivata. Adesso testa al Cagliari

NEWS UDINESE - La testa dell'Udinese è già rivolta alla prossima partita contro il Cagliari. Il match si giocherà mercoledì 21 Aprile alle 20:45. Gotti non ha intenzione di perdere tempo. I bianconeri si sono già messi al lavoro. Bisogna continuare a rimboccarsi le maniche. Mancano ancora 7 partite alla conclusione del campionato. La classifica parla chiaro. La matematica ancora non si decide ad arrendersi ma ormai è cosa praticamente fatta. La salvezza è a un passo. Dopo aver portato a casa gli ultimi tre punti, l'Udinese è volata a quota 36. Il dodicesimo posto continua ad essere dei friulani. Il Genoa è 13esimo a 4 punti di distanza ma l'obiettivo dell'Udinese è un altro. La famiglia Pozzo adesso auspica a chiudere il campionato nella colonna di sinistra. Il traguardo non è lontano. La parola d'ordine? Costanza.

DE PAUL

Contro i sardi, però, Gotti dovrà fare a meno del suo gioiello più brillante. Rodrigo De Paul è stato espulso al 91esimo minuto. I pareri sul cartellino rosso continuano ad essere discordanti ma le chiacchiere stanno a zero e sono i fatti ad incidere sul cammino dei bianconeri. Il numero 10 salterà la prossima partita dopo essere entrato in maniera scomposta su Molina. Le alternative all'argentino ci sono. Adesso, l'ultima parola spetta all'allenatore. Il modulo non si tocca. Cambierà qualche interprete. Tra pochi giorni sapremo con certezza le mosse di Luca Gotti. Ma non finisce qui.

CAGLIARI

Il Cagliari è un avversario ostico. La squadra di Semplici ha dimostrato di avere carattere. L'ultima partita dei sardi è stata impressionante. Il Parma fatica ancora a crederci. Sono bastati tre minuti ai rossoblu per capovolgere la partita successivamente terminata 4-3. Al 91esimo e al 93esimo minuto Pereiro e Cerri hanno infranto il sapore della vittoria che il Parma stava già pregustando. Il Cagliari attualmente è terzultimo a cinque punti dal Benevento. Insomma le prossime due partite per l'Udinese non saranno un gioco da ragazzi. Dopo i sardi arrivano le streghe di Inzaghi.