News Udinese – Lazio, Inzaghi: “Friulani in forma e in salute, grande vittoria”

L'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ieri dopo la vittoria sullo 0-1 alla "Dacia Arena" contro l'Udinese

"Sapevamo che per vincere dovevamo fare una grande gara oggi contro l'Udinese, un avversario in ottima salute che darà filo da torcere a tutte le squadre da qui alla fine. La qualità dell'avversario è tanta, la trasferta di Monaco è stata dispendiosa perché hanno chiuso l'aeroporto e siamo dovuti rientrare alle 4 e mezzo del mattino in hotel con l'allenamento nel pomeriggio a Roma alle tre del pomeriggio. Ci sono state difficoltà. Abbiamo fatto una partita seria con il Bayern Monaco altrimenti potevamo perdere di brutto, ma siamo venuti qui per fare una partita importantissima e ci siamo riusciti. Va bene così, prendiamoci questa sosta dopo due vittorie consecutive. Abbiamo giocato tantissimo, il doppio confronto con il Bayern ci ha tolto tanto dal punto di visita mentale e fisico. Il mio futuro? Sanno tutti cosa è per me la Lazio e cosa rappresenta, ma l'importante adesso è il bene di questa squadra. Il resto lo vedremo dopo. C'è traffico lì in alto, abbiamo fatto queste due vittorie, ma vogliamo continuare a viaggiare forte e competere fino alla fine per l'obiettivo".