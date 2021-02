News Udinese – Le probabili formazioni di Roma-Udinese

Gotti ha le idee chiare. Ballottaggio aperto solo in difesa. Fonseca, invece, si trova davanti ad una scelta molto più complicata

NEWS UDINESE - Continuano ad aggiornarsi le news riguardanti il prossimo match tra Roma e Udinese. L'allenatore bianconero ha le idee abbastanza chiare. Gotti è soddisfatto dei suoi ragazzi e la formazione friulana non cambierà di molto. Ovviamente verrà restituito il posto a Rodrigo De Paul. Il trequartista argentino, dopo aver scontato il turno di squalifica, è pronto a scendere nuovamente in campo nella sua zona di competenza. Se da una parte è tutto rosa e fiori, invece, dall'altra la situazione è "leggermente" più complicata. Ogni giorno che passa sembrerebbe che tra Dzeko e la Roma le cose peggiorino sempre di più. Adesso Fonseca deve prendere in mano la situazione e fare le sue scelte. Qualcuno non sarà felice. Ecco come, molto probabilmente, scenderanno in campo le due compagini.