News Udinese – Llorente-Deulofeu, l’asse spagnolo che può funzionare

L'Udinese vuole continuare questa serie di risultati positivi. Per farlo ha bisogno di affidarsi ai suoi uomini migliori

Redazione

UDINE - Le ultime sessioni di mercato hanno ridisegnato e non poco l'Udinese. I bianconeri, da sempre a caccia di futuri talenti, da qualche campagna acquisti ad oggi, hanno pensato di affidarsi anche a qualche talento noto. Di tanto in tanto inserire in rosa giocatori già ambientati in certe realtà, non può che giovare ad un club che ha voglia di riscatto. Sono anni ormai che i friulani non competono più per l'Europa. Già l'anno scorso, poco prima dello scoppio della pandemia, gli uomini di mister Luca Gotti avevano dato segni di riscatto. La zona retrocessione ad un certo punto cominciò ad allontanarsi e quella europea non era poi così distante. Insomma, un momento piuttosto simile a quello che si sta vivendo da un paio di settimane a questa parte. Ma possibile che siano solo fuochi di paglia?

I RISULTATI - L'ultima vittoria, contro l'Hellas Verona, ha dimostrato ancora una volta che in questo campionato tutto è possibile. Fino ad un paio di giornate fa, gli scaligeri guidati dal tecnico croato, Ivan Juric, sembravano una seria candidata ad un posto in Europa. Anche se i top club della Serie A sono, più o meno, nei posti che maggiormente gli competono, basta davvero poco per rientrare a lottare per un determinato obiettivo. Inanellare una serie di risultati utili consecutivi, permetterebbe all'Udinese di farsi avanti e di tornare ad essere una rivelazione.

LA COPPA - Per fare in modo che ciò accada, la squadra ha bisogno di mantenere la solida fase difensiva, ma soprattutto ha bisogno di ritrovare i goal. Nonostante il numero abbastanza importantie di attaccanti che si sono susseguiti in bianconero, nessuno si è confermato come un vero e proprio goleador. Lo stesso Kevin Lasagna, che ha raggiunto anche la Nazionale grazie alle prestazioni con i friulani, non è mai diventato un vero bomber di razza. Per questo è stato ceduto appena qualche settimana fa. Luca Gotti ora può ripartire da un attacco tutto spagnoleggiante: composto dall'esperto Fernando Llorente e dal talentuoso Gerard Deulofeu. Se poi alle loro spalle si aggiunge anche Rodrigo De Paul che parla la loro stessa lingua, calcistica e non, il gioco è fatto. Se questa sarà la ricetta vincente dell'Udinese solo il tempo potrà dirlo.