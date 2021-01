Llorente si presenta: “Per il ruolo posso adattarmi. Udinese molto organizzata”

Le parole del nuovo attaccante appena acquistato dal club friulano nella conferenza stampa di presentazione

UDINE - Finalmente è arrivato l'acquisto dell'Udinese in questa sessione invernale di calciomercato. Fernando Llorente è un nuovo attaccante del club friulano. E' arrivato dal Napoli e sarà un aiuto per la squadra bianconera per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Questa mattina, in conferenza stampa, si è presentato ai giornalisti, rispondendo alle loro domande.

Ecco le parole di Llorente: "Con mister Gottimi sono messo subito a disposizione e con lui abbiamo parlato di calcio. Ieri mi sono allenato per la prima volta e con il gruppo mi sono trovato molto bene fin da subito. Non mi spaventa giocare in una situazione difficile: nella mia carriera le ho già affrontate e sono proprio queste situazioni che ti fanno crescere e diventare migliore.

Per il ruolo posso adattarmi, sono abituato. Il 3-5-2, per esempio, lo conosco bene perché ci ho giocato alla Juve. La cosa che conta è poter giocare con continuità. Ho avuto modo di parlare con Deulofeue potremo farlo di più d'ora in poi. Io e lui abbiamo già giocato insieme: purtroppo ha avuto diversi infortuni, ma è un grande giocatore. Sta lavorando veramente sodo, anche se uscire da queste situazioni non è mai semplice.

Il gol più importante della mia carriera è senza dubbio quello che ho fatto contro il City, quando vestivo la maglia del Tottenham. Comunque, ho segnato un po' dappertutto, anche con l'Athletic Bilbao e con la Juve. So che piaccio a molte tifose e le ringrazio, insieme ai tifosi: spero di poterli ripagare grazie ai miei gol.

L'Udinese è una società molto organizzata, che si prende veramente cura dei suoi giocatori: questo mi ha convinto a firmare. Ho parlato con Roberto Pereyra, un amico con cui ho giocato insieme alla Juve, e poi con De Paul e Deulofeu. Ognuno di loro mi ha parlato molto bene di questa realtà e, per questo, mi sono convinto. La situazione che sta vivendo adesso la squadra, però, non è quello che uno si aspetta quando inizia la stagione. Tuttavia, abbiamo ampi margini di miglioramento e mi auguro che il mio possa essere un contributo importante.

Al momento ancora non so se preferisco giocare avendo accanto qualcuno veloce o che abbia delle caratteristiche simili alle mie. Questo si capirà solamente lavorando giorno per giorno. Il modo in cui giocheremo, poi, lo decide l'allenatore. L'assenza del pubblico, poi, si fa sentire: a me, infatti, i supporters danno la carica, non mi mettono pressione. I tifosi allo stadio mancano molto e questo sport ha assoluto bisogno che loro siano presenti. Speriamo di poter tornare presto a vivere normalmente".