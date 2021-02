News Udinese – Llorente: “Buone le sensazioni dell’esordio”. Bonifazi: “Voglio sfruttare le mie chance”

I giocatori dell'Udinese, Musso, Llorente e Bonifazi, hanno rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria sullo Spezia

Redazione

Il portiere dell'Udinese, Juan Musso, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di DAZN dopo la vittoria sullo Spezia domenica pomeriggio. Ecco le sue principali parole: "Volevamo i tre punti, sapevamo che era una partita molto difficile. Dovevamo ritornare a vincere, lo Spezia è una squadra tosta con giocatori aggressivi. Le prestazioni ci sono sempre state, tranne qualche volta che abbiamo sbagliato partita e atteggiamento. I risultati però dovevano arrivare, eravamo tranquilli, ma dovevamo fare le cose fatte bene. Non abbiamo la classifica che dovremmo avere, Deulofeu e Pereyra sono arrivati dopo e ci siamo fatti scappare alcuni punti. Sappiamo di essere bravi come gruppo. Mi focalizzo sul gioco, il resto ha un'importanza relativa. Noi affrontiamo ogni partita sapendo di non essere i più forti ma nemmeno i più deboli e vedremo dove arriveremo".

LLORENTE - Alla stessa emittente ha rilasciato dichiarazioni anche lo spagnolo Fernando Llorente, alla prima presenza in bianconero. Ecco le sue principali parole: "Le sensazioni sono state buone. Era da tanto che non giocavo, volevo dare una mano alla squadra. Quando sono entrato in campo ho dato tutto, abbiamo lavorato di squadre e sono contento. Abbiamo tanti margini di miglioramento, questa vittoria ci darà tanta fiducia e spero di contribuire ad aiutare la squadra con qualche gol. L'importante è aiutare a vincere la squadra, se faccio gol ancora meglio".

BONIFAZI - Infine arrivano le dichiarazioni, sempre a DAZN, anche di Kevin Bonifazi. Le sue parole: "Il nostro obiettivo da difensori è quello di non subire gol, quindi è la nostra partita perfetta. Ma anche con Inter e Atalanta avevamo fatto bene. Questo campionato è molto difficile, lo Spezia mette in difficoltà qualsiasi squadra. Il nostro obiettivo sono i 40 punti e poi vedremo. Personalmente spero di giocare tutte le partite da qui alla fine e di crescere in rendimento sia personale che di squadra. L'anno scorso ho sbagliato qualcosa, ma so che quest'anno ho una grande occasione e voglio sfruttarla al massimo".