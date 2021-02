Udinese, Bonifazi e Llorente commentano la vittoria su lo Spezia

Vince l'Udinese contro lo Spezia, Llorente e Bonifazi commentano lo scontro diretto della prima giornata del girone di ritorno della Serie A

"Mi sono integrato velocemente, ma non è stato affatto difficile perché qua c'è un gruppo meraviglioso, fatto di grandi persone e grandi giocatori. Però c'è ancora molto da lavorare ma siamo a buon punto. L'importante è continuare a vincere come abbiamo fatto oggi. Dobbiamo acquisire fiducia per fare ancora meglio nelle prossime partite che ci attendono. L'espulsione? Per me è stata eccessiva, non è stato facile per noi, perché ci ha messo in difficoltà. Abbiamo arretrato il nostro baricentro e siamo stati più compatti per non prendere la rete del pareggio. Direi che ha funzionato. Questa vittoria ci dà sicuramente un po' di morale".