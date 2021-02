News Udinese – Llorente scalpita e mette il Verona nel mirino

Fernando Llorente spera di poter sfidare l'Hellas Verona da titolare. L'Udinese è pronto a far riscattare lo spagnolo

UDINE - Durante il mercato invernale che si è concluso lo scorso primo febbraio, l'Udinese si è reso protagonista di uno dei colpi più interessanti concludendo l'affare Fernando Llorente. Lo spagnolo, un anno fa circa, aveva deciso di provare a vestire la maglia del Napoli. Un club in ascesa capace di lottare in Italia e un Europa. Ma dopo una stagione e poco più, l'ex Juventus ha deciso di fare le valigie e di abbandonare il capoluogo campano per una meta che fosse più alla portata delle proprie ambizione. Per questo il trentacinquenne nato a Pamplona ha preso le sue cose ed ora è pronto per cimentarsi in una piazza con ambizioni ben diverse. Stando a quelle che potrebbero essere le possibili scelte di mister Luca Gotti, il classe 1985 dovrebbe sfidare l'Hellas Verona da titolare per la prima volta. Llorente dovrà anche prendere in mano l'eredità lasciata da Kevin Lasagna. Punta di diamante del progetto friulano, fino a qualche settimana fa. Anche se la carriera dello spagnolo è quasi giunta al termine, il suo palmares parla per sé.