News Udinese – Formazione pronta: l’unico punto interrogativo è la difesa

Le news in casa Udinese sono sempre all'ordine del giorno. Gotti ha le idee chiare. Unico dubbio? Un ballottaggio ancora aperto

NEWS UDINESE - La formazione è pronta. Domani alle ore 15:00 i bianconeri di Gotti ospiteranno alla Dacia Arena i Mastini di Juric. Entrambi gli allenatori hanno le idee molto chiare. Alcuni ballottaggi però sono ancora aperti anche se non dovrebbero esserci grandi sorprese. L' Udinese scende in campo con il consueto modulo: 3-5-2. Questa volta però l'allenatore friulano dovrà fare a meno del suo più grande gioiello. Rodrigo De Paul è stato espulso e salterà, fortunatamente, solo la partita contro i gialloblu. Dal prossimo match sarà di nuovo a disposizione della squadra. Nel frattempo Gotti ha dovuto studiare un piano alternativo per sostituirlo. Le news in casa Udinese non finiscono qui. Il ballottaggio ancora aperto però non è a centrocampo.

Samir è tornato. Sta bene ed è pronto a scendere in campo. Gotti però sembrerebbe essere più propenso a schierare dal primo minuto lo stesso terzetto con il quale è riuscito a riportare a casa i 3 punti contro lo Spezia. Come si suol dire: "Squadra che vince non si cambia". Allo stesso modo è anche vero che privarsi di una personalità come quella del difensore brasiliano non è facile. Comunque, al momento, la difesa sembrerebbe essere questa: Becao, Bonifazi, Nuytinck. Difficilmente vedremo qualche cambiamento in mezzo al campo. Gotti però non è l'unico ad avere un ballottaggio ancora aperto. L'esordio di Lasagna contro la sua ormai ex squadra potrebbe essere rimandato.