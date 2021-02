Mercato Udinese – Benvenuto Braaf, Di Marzio: “Giocatore importante”

Il giovane talento Jayden Braaf vuole avere la sua chance tra i professionisti. Alcuni esperti conoscono già il suo valore

UDINE - Il mercato si è ormai chiuso ed entro la fine della stagione, per i club che si sono mossi in maniera più consistente, sarà tempo di tirare delle somme. L'Udinese ha come obiettivo la salvezza, per questo ha provato a piazzare alcuni colpi ad effetto che potrebbero stupire gli addetti ai lavori. Uno di questi, l'esperto di calcio Gianni Di Marzio, ha parlato ai microfoni di TMW di un paio di interessanti prospetti che i friulani e il Parma sono riusciti a portarsi a casa:

"L'Udinese e il Parma hanno messo a segno due ottimi acquisti. Ritengo Braaf e Zirkzee due giocatori di grande prospettiva. Sanno svariare su tutto il fronte d'attacco. Dal secondo poi, se impiegato in una certa maniera, mi aspetto molti goal. Lo vedrei bene anche in alcuni top club come la Juventus. L'olandese invece è già un giocatore importante".

IL COLPO - L'esterno d'attacco Jayden Braaf, è in nato in Olanda nel 2002 e ha compiuto 18 anni lo scorso 31 agosto. Praticamente in concomitanza con il termine della scorsa, strana, stagione. Prima della chance che spera potrà concedergli l'Udinese tra i professionisti, al talento originario dei Paesi Bassi, nessuno ha ancora dato la possibilità di esordire tra i professionisti. Al massimo ha disputato qualche apparizione con l'Under 23 del City. Dopo mosso i primi calci nelle giovanili dell'Ajax, da sempre vivaio di grandi talenti, è stato il PSV ad accaparrato il suo cartellino. Ad Eindhoven ha trascorso quattro anni prima di passare al Manchester City. Il suo cartellino è attualmente nelle mani del club inglese che sembrerebbe fortemente intenzionato a tenerselo stretto. Ora, sotto la guida di mister Luca Gotti, il ragazzo può crescere e mostrare il proprio potenziale. Senza contare l'esperienza che il campionato italiano potrà dargli. In questo momento la città di Udine è la culla delle sue speranze.