News Udinese – Ouwejan: “Sono felice di essere tornato, pronto per l’Atalanta”

Thomas Ouwejan, laterale dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista quest'oggi ai microfoni di Udinese TV, riportata anche dal sito ufficiale bianconero.

La sua prima stagione in maglia friulana è stata travagliata per l'esterno olandese. Arrivato nello scorso mercato estivo, aveva ben impressionato critica e Gotti che non ha esitato a concedergli una maglia da titolare quando possibile. E infatti per un certo periodo, il calciatore è stato anche a tutti gli effetti un titolare, alternandosi con gli altri calciatori, o praticamente da titolare fisso. L'ha fatto specialmente nei primi mesi di stagione, quando Stryger Larsen era out per infortunio. Con il ritorno del danese, più esperto e punto fermo del progetto friulano, ha avuto più difficoltà a vedere il campo, sebbene qualche soddisfazione se l'è tolta. Poi però, oltre alla competizione per una maglia da titolare, si è messa anche la sfortuna, con l'infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi per qualche mese. A ciò si aggiunge anche una possibile positività al Covid. Ma insomma il calciatore da dicembre in poi ha avuto alti e bassi. Ha dimostrato di saperci fare, adesso l'obiettivo è tornare in pianta stabile titolare.