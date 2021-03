News Udinese – Gotti ha già la testa alla Dea. Gasperini non perde tempo

Le news in casa Udinese sono all'ordine del giorno. Gotti riabbraccia Nestorovski. Gasperini sbuffa, per lui non ci sono buone notizie

NEWS UDINESE - Domani gli Azzurri scenderanno in campo alle 20:45 contro la Lituania. Tra poco torna la Serie A e Mister Gotti non vede l'ora di andare in campo con i suoi ragazzi. Ogni partita è importante a modo suo. L'Udinese vuole tornare dove merita e vuole farlo il prossima possibile. Dopo una sosta così lunga niente è più certo. Sulla carta la squadra bergamasca è favorita ma per le qualificazioni dei mondiali 12 calciatori di Gasperini sono stati convocati per rappresentare il loro Paese. La Dea non sarà fresca come una rosa e Gotti ha intenzione di approfittarne.

L'allenatore dei bianconeri riabbraccia anche Nestorovski. L'attaccante macedone è stato allontanato dal tecnico della sua Nazionale per un comportamento che non è stato accettato. Per Gotti questo tutto è meno che un problema. La squadra è quasi al completo ed è pronta a tornare ad allenarsi tutta insieme il prima possibile. L'Udinese vuole tornare nella parte sinistra della classifica. Tre punti permetterebbero ai friulani di scavalcare momentaneamente la Sampdoria portandosi a quota 36. Se da una parte Gotti sorride, dall'altra Gasperini sbuffa. Non solo molti dei suoi giocatori non saranno al 100% ma anche la situazioni infortunati non è favorevole al tecnico bergamasco.

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, l'allenatore della Dea dovrà continuare a fare a meno di Hateboer. L'olandese dunque non sarà a disposizione della squadra. Domani i nerazzurri si alleneranno a porte chiuse. La corsa Champions è ancora apertissima e se Gotti vuole dimostrare che la sua squadra può ambire alla colonna di sinistra, dall'altra parte ce n'è un'altra che cerca conferme soprattutto in Europa. La Roma, i biancocelseti, i partenopei e l'Atalanta. La gara è ancora apertissima. Niente è ancora scritto. L'Inter continua a viaggiare spedita verso lo scudetto. I rossoneri non mollano i cugini. La Vecchia Signora zoppica. È un campionato senza esclusione di colpi.