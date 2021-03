News Udinese – Stryger Larsen e Nestorovski impiegati con le rispettive Nazionali

I due calciatori dell'Udinese, Jeans Stryger Larsen e Ilija Nestorovski, impegnati attualmente in Nazionale hanno giocato ieri titolari con le rispettive selezioni

LA STAGIONE DI LARSEN E NESTOROVSKI - La stagione dei due calciatori sta viaggiando su due binari differenti. Il laterale è titolare inamovibile del 3-5-2, dopo un inizio di stagione in cui non era titolare, anche a causa di un lungo infortunio che l'ha costretto ai box per un po' di mesi. Dopo di allora ha preso possesso della fascia e non l'ha più mollata, come già successo negli ultimi tre anni. Il danese ha sempre fatto bene, un martello costante a cui Gotti non ha mai rinunciato, nemmeno quando le cose sono andate male ad esempio nell'ingenuo rigore concesso al Milan all'ultimo minuto della gara di "San Siro" con i bianconeri in vantaggio. Per quanto riguarda il macedone, invece, non è mai stato un titolare inamovibile, al di là di qualche presenza collezionata da titolare. Chiuso prima da Lasagna e Okaka, ora da Llorente, quando chiamato in causa ha saputo dare comunque il suo contributo con qualche gol realizzato.