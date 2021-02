News Udinese – Parma in crisi nera: l’analisi sui ducali di D’Aversa

Il Parma di D’Aversa è il prossimo avversario che si staglia sulla strada dell’Udinese di Gotti, in un altro scontro da mezzogiorno e mezzo di fuoco, questa domenica alle 12.30

Il Parma di D’Aversa è il prossimo avversario che si staglia sulla strada dell’Udinese di Gotti, in un altro scontro da mezzogiorno e mezzo di fuoco, questa domenica alle 12.30 per la giornata numero quattro del girone di ritorno di serie A. Sicuramente i ducali non se la passano bene, tutt’altro. Solo 13 i punti raccolti fin qui, penultimo posto in classifica e una zona retrocessione piena. La scossa che poteva dare, auspicata, con il ritorno di Roberto D’Aversa, l’allenatore della doppia promozione dalla C alla A e delle due salvezze, non c’è stata, almeno per il momento. Di sicuro il tecnico non poteva arrivare e salvare tutto, ma qualche speranza in più per le prime gare della sua gestione c’erano. Più in generale i ducali non vincono da tredici giornate, dove hanno hanno raccolto solo quattro punti e più nello specifico hanno preso solo un punto nelle ultime dieci. Numeri da retrocessione, senza attenuanti. Viene da sé che domenica sarà una vera e propria gara della vita per i ducali, l’ultimissima spiaggia per il Parma. I numeri non sorridono, e per uscire dalla zona rossa servono punti come ossigeno. Anche i pareggi sarebbero inutili. Bisogna approfittare dello scontro diretto Cagliari-Torino. I crociati hanno pagato alcune scelte di mercato, con giocatori sconosciuti e troppo acerbi acquistati, e altri ancora non al meglio della loro condizione come i vari Cornelius, Kucka, Bruno Alves, Gervinho i senatori che dovrebbero trainare la squadra, sembrano essere lontani parenti di quelli dagli anni scorsi.