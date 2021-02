Udinese, aggiornamenti da Parma: Gotti decisivo per il futuro di D’Aversa

Si avvicina la gara tra Udinese e Parma e il tecnico gialloblù è sempre a rischio esonero, decisivo il confronto con Luca Gotti e i suoi

UDINE - Si avvicina la gara tra Udinese e Parma, in programma nella prossima giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano alla gara dopo una sconfitta, i bianconeri sono reduci dal 3-0 di Roma, contro i giallorossi. Mentre i ducali non sono riusciti ad imporsi sull'Hellas Verona. La situazione più delicata è senza ombra di dubbio quella di Roberto D'Aversa, avevamo riportato delle voci sul possibile esonero del tecnico dopo il passo falso con gli uomini di Ivan Juric. L'allenatore e il proprietario del Parma, Krause, si sono già confrontati telefonicamente. La posizione in classifica dei gialloblù però non aiuta, né rassicura gli animi.

Le ultime sulla situazione di Roberto D'Aversa

Il presidente americano, Kyle Krause, è atteso in Italia nelle prossime ore. Andrà in scena un altro confronto tra i due e l'impressione è che la partita contro l'Udinese possa essere decisiva per il futuro di Roberto D'Aversa. L'attuale allenatore del Parma era stato chiamato per prendere il posto di Fabio Liverani e risollevare la squadra, cosa che per il momento non è riuscita. Luca Gotti e i suoi uomini quindi potrebbero essere decisivi per la panchina ducale. In bilico anche la posizione del direttore sportivo Marcello Carli.

Il punto sugli infortunati e i recuperi in vista di Parma-Udinese

Intanto l'Udinese deve registrare un nuovo stop per Gerard Deulofeu, lo spagnolo ha accusato un problema al ginocchio durante l'allenamento di ieri e domenica rischia di non esserci. Un nuovo problema per il reparto offensivo della squadra friulana, dopo i tanti infortuni dell'ultimo periodo. Potrebbero essere arruolabili soltanto Okaka, Nestorovski e Llorente, in avanti. Anche perché Pereyra e Forestieri continuano ad allenarsi a parte. RobertoD'Aversa intanto recupera per la gara sia Busi, che Hernani. Unica buona notizia dell'ultimo periodo per il Parma sempre più immischiato nella corsa salvezza.