Le probabili formazioni di Udinese-Hellas Verona: Llorente guida l’attacco

A poche ore dal fischio d'inizio della sfida della Dacia Arena, ecco le possibili scelte di Luca Gotti e di Ivan Juric

UDINE - Mancano ormai solo poche ore dal fischio d'inizio della sfida della Dacia Arenatra Udinese ed Hellas Verona. Alle 15:00, infatti, le due squadre scenderanno sul prato dello stadio bianconero per una partita fondamentale nel loro percorso stagionale. La gara sarà valevole per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2020-2021 e potrebbe essere determinante per gli obiettivi delle due squadre. I friulani, infatti, sono attualmente al 14esimo posto con 21 punti, solamente 6 in più del Cagliari terz'ultimo. Il loro obiettivo è quello di allontanarsi il più possibile dalla zona pericolosa della classifica e superare la Fiorentina, che venerdì ha perso contro l'Inter. Per gli scaligeri, invece, la classifica è più gentile: i gialloblu, infatti, si trovano al nono posto con 30 punti e sognano ancora di lottare per un piazzamento in Europa League. Vincendo, potrebbero rubare punti preziosi su Napoli e Atalanta, che ieri hanno fatto due passi falsi.