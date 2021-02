News Udinese – Il report dell’allenamento odierno: Roma nel mirino

L'Udinese ha ripreso la preparazione e gli allenamenti quest'oggi presso il proprio centro sportivo in vista della gara di domenica quando sarà di scena all'Olimpico di Roma

TREND DA PROSEGUIRE - La vittoria di domenica scorsa per2-0 contro il Verona ha dato nuova linfa e fiducia ai bianconeri, adesso chiamati a proseguire su questo trend. I ragazzi di Gottistanno finalmente raccogliendo i frutti di un periodo sfortunato a livello di risultati ma non di prestazioni. 24 punti in classifica e undicesimo posto in coabitazione con il Genoa sono un motivo di orgoglio per una squadra che ha nella salvezza il massimo obiettivo. Per ora tutto procede come deve procedere, ma guai ad abbassare la guardia. I pareggi con big come Inter e Atalanta, e le due vittorie contro Spezia e Verona (una squadra che da un anno e mezzo è stabilmente nella parte sinistra della classifica) hanno consolidato la posizione di Gotti e la classifica friulana.