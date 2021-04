Udinese-Cagliari, Semplici: “Partita determinante per il nostro cammino”

Domani l'Udinese tornerà in campo e lo farà sfidando il Cagliari. Per i rossoblù la salvezza passa anche dalla Dacia Arena

Vigilia di campionato per l' Udinese che domani, alle 20:45, sfiderà in casa il Cagliari . A poche ore di distanza dal trentaduesimo incontro di campionato, l'allenatore dei sardi, Leonardo Semplici , è intervenuto nella consueta conferenza stampa di rito per anticipare qualcosa sulla gara. In conclusione, l'allenatore dei sardi ha anche detto la sua sulla Superlega :

"Mi auguro che la vittoria con il Parma ci abbia dato forza, slancio e convinzione. A questo punto, più che il modulo, è importante l'atteggiamento in campo: lo abbiamo visto nell'ultima mezz'ora sabato scorso. Con il Parma sabato abbiamo dato tutto, in questi giorni abbiamo lavorato per far recuperare tutti al meglio, ma con lo staff valuteremo le condizioni. Turnover? Qualche cambio potrebbe esserci ma poca roba. Quello che serve per dare un po' di freschezza perché è una partita determinante per il nostro cammino. Facciamo la corsa su noi stessi. Il mio lavoro è concentrato sul far esprimere al meglio questi ragazzi. Tutto dipende da noi. Non abbiamo più niente da perdere: bisogna tirare fuori coraggio e spregiudicatezza, per una prestazione importante a Udine bisogna mettere in campo la giusta mentalità. Contro il Parma quattro gol fatti ma anche tre subiti. "Da qui alla fine bisognerà migliorare questo aspetto - ha concluso Semplici - realizzare quattro gol per poter vincere una partita mi sembra troppo. Vero che in passato abbiamo spesso creato ma non concretizzato. Serve equilibrio, commettere meno errori possibile".